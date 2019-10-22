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27 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

KONYA merkezli 27 ilde, FETÖ/PDY'nin, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

22.10.2019 09:2327 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

KONYA merkezli 27 ilde, FETÖ/PDY'nin, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda mahrem imam olduğu öne sürülen 60 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak', 'Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'Örgüt adına hizmet yüklenmek', 'Örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin örgüt içinde molla - genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan- gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları belirtildi.Operasyonun sürdüğü bildirildi.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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