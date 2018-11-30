30 Kasım 2018 Cuma 16:28



30 Kasım 2018 Cuma 16:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, gençlerin geleceğine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri'nin 27.'si yarın başlıyor.İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 hafta sürecek programda alanında öncü akademisyenler, uzmanlar ve özel sektör temsilcileri gençlere kişisel gelişim eğitimleri verecek.Kariyer Eğitim Günleri'nde 4 hafta boyunca her cumartesi iş hayatı ve sosyal yaşam alanında öncü uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri farklı konularla üniversite sonrasında gençlerin kariyerlerine ışık tutacak sunumlar yapacak. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek.27. Kariyer Eğitim Günleri Anadolu Yakası'nda İBB Kadıköy 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda, Avrupa Yakası'nda ise İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak yapılacak. Eğitim programları kapsamında alanında uzman eğitmen ve akademisyenler, kariyer planlaması ve sınavlar, CV hazırlama ve mülakat teknikleri, iş hayatında başarı adımları, gelecekte mimar liderlik, sosyal medya ve yapay zeka, iş hayatında imaj ve giyinme kuralları konu başlıklarında gençlere eğitimler verecek.Ayrıca teknoloji, giyim, elektronik, iletişim, gıda ve sinema gibi sektörlerin önde gelen firmalarının yöneticileri Kariyer Eğitim Günleri'nde gençlerle buluşacak ve iş hayatına dair önemli sunumlar gerçekleştirecek.