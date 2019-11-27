27 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:45 Süper Lig Kısa Özet
02:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
16:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
17:00 Futbolun Şehirleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Özel Röportaj
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
20:45 Valencia - Chelsea
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 beIN Manşet
22:00 Taraftar
22:40 Liverpool - Napoli