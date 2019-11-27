27 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:45 Süper Lig Kısa Özet

02:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

16:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Özel Röportaj

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

20:45 Valencia - Chelsea

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:40 Liverpool - Napoli