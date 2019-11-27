27 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Wrc

00:20 Haberler

00:25 Binicilik

00:55 Yüzme

01:50 Haberler

01:55 Alp Disiplini

02:25 Alp Disiplini

03:00 Alp Disiplini

03:30 Körling

05:00 Kayakla Atlama

07:00 Kayakla Atlama

08:30 Formula E

09:30 Spor Otomobil

10:30 Kayakla Atlama

11:15 Kayakla Atlama

12:00 Körling

13:30 Olimpiyat Oyunları

14:30 Olimpiyat Oyunları

15:00 Olimpiyat Oyunları

16:00 Kayakla Atlama

17:00 Körling

19:00 Formula E

20:00 Spor Otomobil

21:00 Alp Disiplini

22:30 Haberler

22:35 Golf

23:35 Kayakla Atlama