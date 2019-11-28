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27 Kasım 2019 Haberleri

27 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

28.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:1827 Kasım 2019 Haberleri

Patrik Bartholomeos, Faruk Bildirici, Genel

Son Dakika genel Haberleri
01:47 Biri 9, biri 6 yaşında sarı nokta hastalığının pençesine düştü
01:40 Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
01:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağda 500 kadar PKK'lı kaldı"
01:29 2019'un ilk 10 ayında 186 bin 771 ceza dosyası uzlaştırıldı
01:26 Karabük'ün turizmde yeni gözdesi Yenice Ihlamur Teras
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:09 Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
28.11.2019 01:53:12