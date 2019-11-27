Haberler » Sinema » 27 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı - Haber

27 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

27 Kasım 2019 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

27.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 06:4527 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Uzaylı İstilası

03:00 Zalim İstanbul

05:15 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Afili Aşk


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:45 27 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
27.11.2019 07:52:18