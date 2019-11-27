Haberler » Sinema » 27 Kasım 2019 Star Yayın Akışı - Haber

27 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

27 Kasım 2019 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

27.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 06:4527 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güvercin

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Ufak Tefek Cinayetler

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Sevgili Geçmiş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Dizi

20:00 Savaş Gemisi

22:45 Savaş Gemisi


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:45 27 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
14:40 Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
27.11.2019 07:50:26