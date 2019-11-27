27 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Almanya'dan Futbol
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:15 Süper Lig Özetler
03:45 TFF 1. Lig Özetler
04:15 Spor Artı
05:15 İngiltere Premier Lig Özetler
05:50 Spor Atlası
06:00 Almanya'dan Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:50 TFF 1. Lig Goller
14:00 TBMM-TV
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Ana Haber
21:00 Futbol Aklı
23:00 Premier Futbol