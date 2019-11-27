27 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

Milli karateci Ali Sofuoğlu: Tokyo'da altın madalya için elimizden geleni yapmak istiyoruz

"Olimpiyatlarda 8 kategoriden 8'ini de alabilecek güce sahibiz"

"Karatenin olimpiyatlarda olması bizim için hayallerimize ulaşmanın kapısı"

"Bu kulübü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇINA DOĞRU

12.15 Slovan Bratislava, İstanbul Havalimanı'na gelecek.

16.30 Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

17.00 Beşiktaş , karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.

18.30 Konuk ekibin teknik direktörü Martin Sevela ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

19.00 Slovakya temsilcisi maçın son provasını gerçekleştirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ROMA MAÇINA DOĞRU

12.30 İtalyan ekibi kendi tesislerinde son antrenmanını yapıp, İstanbul'a hareket edecek.

18.00 Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk ve bir oyuncu basın mensuplarının karşısına çıkacak.

18.30 Temsilcimiz, karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirecek.

20.00 Roma'nın teknik patronu Paulo Fonseca ile bir futbolcu basın toplantısı gerçekleştirecek.

TRABZONSPOR - GETAFE MAÇINA DOĞRU

16.30 Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

17.00 Trabzonspor yarınki mücadele için son çalışmasına çıkacak.

18.00 Misafir takımın teknik direktörü Jose Bordalas ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

18.30 İspanyol ekibi, basın toplantısının ardından antrenman yapacak.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yapacağı antrenman ile devam edecek.

GALATASARAY

15.00 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) "Sarı Kırmızı Kareler" adı altında yapılan yarışmasının ödül töreni yapılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5'İNCİ HAFTA

20.55 Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)

20.55 Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

23.00 Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda) (Mehmet Zeki Çelik - Yusuf Yazıcı)

BASKETBOL

- 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak. Kuraya, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da aralarında bulunduğu 16 ekip katılacak. Türkiye, torbaların dünya sıralaması doğrultusunda belirlendiği kura çekiminde Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3'üncü torbada yer alacak. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, olimpiyatlara katılma hakkı kazanacak.

- FIBA Europe Cup

17.00 Bahçeşehir Koleji - CSU Sibiu

20.30 Pınar Karşıyaka - Phoneix Brüksel

Euroleague

19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Famila Schio

22.00 Bourges Basket - Çukurova Basketbol Kulübü

FIBA Euro Cup

19.30 Galatasaray - ACS Sepsi

21.00 CCC Polkowice - OGM Orman Gençlik

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

21.00 Nova KBM Branik Maribor - VakıfBank