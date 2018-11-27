27 Kasım Salı Dha Spor Gündemi

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
11.00 Sarı kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova
maçı için Rusya
'ya gidecek.
14.30 Rus ekibi, Galatasaray
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.00 Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ve bir oyuncusu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
18.00 Teknik direktör Fatih Terim
ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
18.30 Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının son çalışmasını yapacak.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlılar
, Sarspborg 08 maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertlilerde Dinamo Zagreb
maçının hazırlıkları devam edecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) sevkleri açıklanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.55 CSKA Moskova - Viktoria Plzen
20.55 AEK Atina - Ajax
23.00 Hoffenheim
- Shakhtar Donetsk
23.00 Lyon
- Manchester
City
23.00 Roma
- Real Madrid
23.00 Manchester United
- Young Boys
23.00 Juventus
- Valencia
23.00 Bayern Münih
- Benfica
BİNİCİLİK
14.00 Türkiye
Binicilik Federasyonu'nun olağan mali genel kurulu yapılacak.
SPOR TOTO İHALESİ
11.00 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından "Bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması" ihalesi düzenlenecek.
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