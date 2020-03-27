27 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
27 Mart 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
02:45 Süper Lig Top 10
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Kısa Özet
05:45 TFF 1. Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:45 Maç Saati
09:15 Maç Saati
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:45 26 Haftanın En İyi 11'i
13:45 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
14:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
14:15 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet
14:30 beIN Wellness
14:30 Taraftar
15:30 Maç Saati
15:30 Süper Lig Top 10
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Haftanın Öyküleri
18:00 beIN Manşet
19:00 beIN Wellness
19:00 Taraftar
19:30 Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Saati
22:30 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com