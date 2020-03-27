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27 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

27 Mart 2020 Cuma günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

27.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:45
27 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Tarafsız Bölge

01:00 Gece Haberleri

01:15 Gece Görüşü

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

08:00 Güne Merhaba

08:45 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Gündem 12

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

15:40 Yaşama Dair

16:00 Günlük

17:00 Günlük

18:00 Haber

20:45 Gece Görüşü

20:45 Akıl Çemberi

21:00 Akıl Çemberi

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Cnn Türk, TV, TV

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Haberler ›› TV ››27 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Haberler

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