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27 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

27 Mart 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

27.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:45
27 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Cehennemden Kaçış

00:30 Zalim İstanbul

02:00 Cehennemden Kaçış

03:15 Gelinim Mutfakta

05:15 Tatlı İntikam

05:45 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

20:00 Arka Sokaklar

22:15 Yaşamak Güzel Şey

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV

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Haberler ›› TV ››27 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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