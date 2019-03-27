27 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

FENERBAHÇE<br><br>Sarı lacivertliler MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.<br><br>GALATASARAY<br><br>14.00 Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, Türk Telekom Stadı önünde basın açıklaması yapacak. <br><br>-Sarı kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>17.00 Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürecek.<br><br>65. GILLETTE MİLLİYET YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ<br><br>18.30 Gillette ve Milliyet ortaklığı ile gerçekleştirilen dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor ödülü 'Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri', bu yıl 65'inci kez sahiplerini bulacak. <br><br>MKE ANKARAGÜCÜ<br><br>11.30 MKE Ankaragücü futbolcuları ve eski milli halterci Halil Mutlu ile eski milli güreşçi Şeref Eroğlu kan bağışı kampanyasına katılacaklar.<br><br>HAZIRLIK MAÇLARI<br><br>14.00 Atiker Konyaspor - Adanaspor<br><br>19.00 Denizlispor - Göztepe<br><br>BASKETBOL<br><br>FIBA Avrupa Kupası<br><br>22.30 Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka<br><br>VOLEYBOL<br><br>Challenge Cup<br><br>22.30 Saugella Monza - Aydın Büyükşehir Bld.