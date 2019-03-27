Kaynak: AA

Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Arslan ve Zonguldak Devlet Tiyatrosu İdare Müdür Vekili Metin Yıldırım, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Aslan, mesajında, sanatın, insanlığa barış, hoşgörü, birlik, dayanışma, sevgi ve saygıyı en estetik bir şekilde aşılayan yol olduğunu belirtti.Kültürel gelişmeyi sağlayan en önemli sanat dallarından biri olan tiyatronun, sanatsal oluşumu en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumunda olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:"İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip tiyatro, günümüzü ve geleceğimizi anlamamıza yardımcı olarak sorunlarımıza ışık tutar. Kentlilik olgusuna ve toplumun eğitiminin, dilinin, kültürünün ve estetik duyarlılığının gelişmesi sürecine önemli katkı sağlar. İnsanların birlikte güldüğü, birlikte ağladığı ve birlikte düşündüğü tiyatro salonlarının dolup taşması, tiyatro sanatının ve tiyatro sanatçılarımızın hak ettiği değeri bulması umuduyla tiyatronun gelişmesinde ve sevdirilmesinde büyük emeği olan, tiyatronun kitlelere sunulmasında ön planda ve arka planda yer alan tüm emekçilerin ve tiyatroseverlerin bu anlamlı gününü kutluyorum."Zonguldak Devlet Tiyatrosu İdare Müdür Vekili Yıldırım da tiyatronun insanı, insana, insanla insanca anlatma sanatı olduğunu vurgulayarak, tiyatronun yolculuk, beklemek, kavuşmak, düşünmek, merak etmek, aydınlanmak, hayal kurmak, gülümsemek, hüzünlenmek ve kendini görmek olduğunu ifade etti.