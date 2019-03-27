27 Mart Sayısal Loto Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak? (Milli Piyango Sayısal Loto Sonucu)

27 Mart Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan çekilişte altı bilen yine çıkmamış ve 1.513.687,77 TL ikramiye devretmişti. Bugün yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 2,5 milyon lirayı bulması bekleniyor. Sayısal Loto bir kez daha devredecek mi yoksa büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1204. haftanın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün Milli Piyango İdaresi tarafından 1204. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak 27 Mart Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 27 Mart Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1203'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 15, 18, 41 ve 47olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 84 kişi 7 bin 589 lira 95'er kuruş, 4 bilen 6 bin 74 kişi 79 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 119 bin 38 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto, en eski şans oyunlarından biridir. Geçen sene yapılan bir düzenleme ile Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez yapılmaya başlandı. Ayrıca Sayısal Loto'da devir sınırı kaldırıldı. Bunun sonucunda Sayısal Loto'da ikramiye miktarı ile birlikte oyuna ilgi de artmaya başladı. Sayısal Loto oynamak isteyenlere yardımcı olmak için son bir senede en çok çıkan sayıları derledik. Sizler de şansınızı artırmak isterseniz bu sayıları kullanabilirsiniz. İşte Sayısal Loto'da en çok çıkan sayılar...

38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.