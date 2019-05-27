27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü

Afyonkarahisar
'da 27 Mayıs 1960'da dönemin Başbakanı Adnan Menderes
ile Fatin Rüştü Zorlu
ve Hasan Polatkan
'nın idam edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla AK Parti
İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.
AK Parti İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Selcen Hıdıroğlu, PTT
Şubesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını söyledi.
Hıdıroğlu, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi'nin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Dönemin tek partili CHP
yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye
'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına attığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır."
- "Unutmadık, unutmayacağız"
Üzerinden yarım asrı aşkın süre geçmesine rağmen 27 Mayıs'ın benzer senaryosunun 15 Temmuz darbe girişiminde tekrarlanmaya çalışılsa da milletin vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermediğini vurgulayan Hıdıroğlu,
"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu
ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."
AK Parti
, Güncel
Kaynak: AA