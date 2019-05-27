Düzce
Belediye Başkanı Faruk Özlü
, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özlü, mesajında, genç Türkiye Cumhuriyeti
'nin tarihine kara bir leke olarak yazılan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin halen vicdanları sızlattığını belirtti.
Darbenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yönelik olduğunu kaydeden Özlü, şunları aktardı:
"27 Mayıs Darbesi yalnızca Başbakan Adnan Menderes
ve arkadaşlarına değil, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine vurulmuş bir darbedir. Demokrasi tarihimizin ilk kara lekesi, utanç mahkemeleri, milli iradeye vurulmuş bir darbedir. Yassıada bölgesinde insan onuruna yakışmayan bir biçimde yapılan yargılama ve iftiralar sonucu kaybedilen bir Başbakan, Türk milletine her şeyden önce iradesine sahip çıkmayı öğretmiştir. Milli iradeye pranga vurmak isteyen zihniyetin 59 yıl önce başlattığı ihanet zincirini 17 yıl önce kırdık, millete hizmetkar olarak çıktığımız bu yolda milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık."
Gelecek nesillere demokrasi ve özgürlükleri aşılayacaklarını ifade eden Özlü, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' ismiyle bambaşka bir misyon üstlenmesine vesile olanlara teşekkür ediyor, türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu
ve Maliye
Bakanı Hasan Polatkan
'ı rahmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.
Yerel
, Güncel
Kaynak: AA