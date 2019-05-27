27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü

AK Parti Burdur
İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.
İl Başkanlığı binasının önünde toplanan partililer adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci
, 27 Mayıs darbesinin, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.
Darbenin, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle ülkenin demokrasi tarihide silinmez bir leke oluşturduğuna dikkati çeken Ekinci, şunları kaydetti:
"27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını açmıştır. Dönemin tek partili CHP
yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes
ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye
'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir."
Partililer ellerinde "Demokrasi şehitlerimizi unutmadık, bu dava millet davası, yeter söz milletindir, millet ne derse o, son sözü millet söyler." yazılı dövizler taşıdı.
Burdur
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Kaynak: AA