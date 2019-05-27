27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü

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Bitlis'te, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.AK Parti Bitlis teşkilatınca Ulu Cami Meydanı'nda toplanan grup adına basın metnini AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Tekev okudu.Türk milletinin tepeden dizayn etmeye çalışan, toplum mühendisliğin temelleri Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliği taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri müdahalesiyle atıldığını ifade eden Tekev, şunları kaydetti:"Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyür bir ihanettir. Seçilen bir Başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına gönderilmişti. Mahkeme başkanı Selim Başrol'un 'Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor.' sözlerine hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir."Üzerinden yarım asra aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosunu 15 Temmuz hain darbe girişimiyle tekrar yaşandığını vurgulayan Tekev, "Milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçir vermemek için meydanlara dökülmüştür. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye AK Parti ile demokrasi düşmanı şer odaklarını milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir." diye konuştu.