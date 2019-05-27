27 Mayıs 1960 darbesi

Osmaniye'de 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı nedeniyle AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından basın açıklaması yapıldı.
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Enes Demir, parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.
27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirilen askeri darbenin seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle, demokrasi tarihine silinmez leke oluşturduğunu ifade eden Demir, darbenin ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını dile getirdi.
Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanların yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırladığını kaydeden Demir, şunları kaydetti:
"Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosunun 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrarlandı. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız."
Osmaniye
, AK Parti
, Güncel
Kaynak: AA