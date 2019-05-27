27 Mayıs 1960 darbesi

Trabzon
'da, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı nedeniyle AK Parti
tarafından basın açıklaması yapıldı.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Ahmet Karadeniz
, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet
Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını ifade etti.
Karadeniz, 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğuna vurgu yaparak, "Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. " ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
Gümüşhane
Gümüşhane'de, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi.
Basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, "Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes
ile Fatin Rüştü Zorlu
ve Hasan Polatkan
olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu.
Güncel
Kaynak: AA