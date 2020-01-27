27 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati Süper Lig
01:15 Maç Sonu
01:30 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Süper Lig Maç Sonu
03:45 Maç Saati
04:45 Maç Saati Süper Lig
05:30 Dünden Bugüne
06:00 Maç Saati
06:30 Maç Saati Süper Lig
07:45 Maç Saati
08:15 Kısa Özet: Y. Denizlispor - Antalyaspor
08:30 Dünden Bugüne
09:30 Maç Sonu
09:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Maç Saati Süper Lig
12:30 Maç Saati
13:45 Maç Saati
13:45 Kısa Özet: İH Konyaspor - Galatasaray
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
15:30 Maç Sonu
15:45 Süper Lig Maç Sonu
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
20:00 BTCTurk Malatya - Trabzonspor
20:00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor
20:45 Devre Arası
21:00 BTCTurk Malatya - Trabzonspor
21:00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri