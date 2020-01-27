27 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati Süper Lig

01:15 Maç Sonu

01:30 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Sonu

03:45 Maç Saati

04:45 Maç Saati Süper Lig

05:30 Dünden Bugüne

06:00 Maç Saati

06:30 Maç Saati Süper Lig

07:45 Maç Saati

08:15 Kısa Özet: Y. Denizlispor - Antalyaspor

08:30 Dünden Bugüne

09:30 Maç Sonu

09:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Maç Saati Süper Lig

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

13:45 Kısa Özet: İH Konyaspor - Galatasaray

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

15:30 Maç Sonu

15:45 Süper Lig Maç Sonu

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

20:00 BTCTurk Malatya - Trabzonspor

20:00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor

20:45 Devre Arası

21:00 BTCTurk Malatya - Trabzonspor

21:00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri