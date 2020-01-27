27 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Zümrüdüanka 02:15 Aşk Yeniden 04:45 Şevkat Yerimdar 06:00 İnadına Aşk 07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 Dünya Avucunuzda 13:45 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:00 Yasak Elma