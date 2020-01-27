27 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:30 Süper Lig Özetler 02:00 TFF 1. Lig Özetler 02:30 Stadyum 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:40 Almanya Bundesliga Özetler 11:00 Spor Manşet 12:20 TFF 1. Lig Özetler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:30 Süper Lig Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 15:20 Spor Atlası 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 17:30 Spor Akşamı 18:00 Süper Lig Özetler 18:30 Spor Merkezi 20:00 Dakika Skor 21:45 Stadyum 23:30 90'dan Sonra