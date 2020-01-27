27 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:15 Şehrin Adamı 02:50 Çok Gezenti 04:00 Rehber 05:10 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 06:00 Annem 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Çocuklar Duymasın 10:30 Yaprak Dökümü 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 16:00 Sağlıkla Gülümse 17:00 Annem 19:00 Kelime Oyunu 21:00 Yalan Dünya 23:30 Kanıt