27 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Eser Yenenler Show 02:15 Komedi Türkiye 04:00 8x8 05:15 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 07:00 8'de Sağlık 08:00 8'de Bugün 09:30 Gel Konuşalım 12:00 Doya Doya Moda 16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz 20:00 O Ses Türkiye