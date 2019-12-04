Haberler » Güncel » 27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında - Haber

27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında

Edirne'de bir telefon bayine giren hırsızların 27 saniyede iş yerini soyması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

04.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:05
'de bir telefon bayine giren hırsızların 27 saniyede iş yerini soyması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 'da çaldıkları bir araçla Edirne'ye gelen zanlılar, gece yarısı Sabuni Mahallesi Saraçlar Caddesi'ndeki telefon bayinin camını taşla kırdı.
İş yerine giren zanlılar 27 saniyede 15 cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayarı çaldı, ardından geldikleri araçla İstanbul istikametine kaçtı.
Çalışma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kimliklerini belirlediği şüpheliler E.A, Y.D. ve O.A'yı İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli zanlıların camı kırarak iş yerine girmesi, reyonda bulunan telefonları ve dizüstü bilgisayarları toplayarak geldikleri araca binmeleri yer alıyor.
27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında

İstanbul, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04 ABD ve Sudan 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacak - Haber
22:04 Muğla'daki ev yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı - Haber
22:03 27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında - Haber
22:02 Azil oturumu adalet komisyonu'nda görüşülmeye başlandı - Haber
22:00 Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:55 Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
4.12.2019 22:10:35