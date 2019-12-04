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27 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar

Edirne'de telefon bayisinden 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde çok sayıda cep telefonu çalan maskeli 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı.

04.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:1527 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar
Edirne'de telefon bayisinden 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde çok sayıda cep telefonu çalan maskeli 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla 'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Saraçlar Caddesi'ndeki bir telefon bayisinin önüne otomobille gelen maskeli 3 kişi, iş yerinin camını kırarak içeri girdi. 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerindeki çok sayıda cep telefonunu çalan hırsızlar araçlarıyla İstanbul'a kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede aracın İstanbul'da olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda hırsızlık şüphelileri 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
(İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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