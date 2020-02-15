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27. Soma Bahar Kupası Özge Kanbay Futbol Turnuvası başlıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bu yıl 27.'si düzenlenecek olan Kaymakamlık Futbol Turnuvası, geçtiğimiz yıl kanserden hayatını kaybeden genç futbol hakemi Özge Kanbay anısına yapılacak.

15.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:4427. Soma Bahar Kupası Özge Kanbay Futbol Turnuvası başlıyor
'nın ilçesinde bu yıl 27.'si düzenlenecek olan Turnuvası, geçtiğimiz yıl kanserden hayatını kaybeden genç futbol hakemi Özge Kanbay anısına yapılacak.
Soma İlçe Gençlik ve Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Soma Kaymakamlık Futbol Turnuvasının geçen yıl şubat ayında 22 yaşındayken kansere yenik düşen kadın futbol hakemi Özge Kanbay anısına "Bahar Kupası Özge Kanbay Kurumlar Arası Futbol Turnuvası" adıyla yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, 4 grupta 20 takımın mücadele edeceği turnuvanın 2 Mart'ta başlayacağı ve 30 Mayıs'ta sona ereceği kaydedildi.

Kaymakamlık, Manisa, Futbol, Soma, Spor

Kaynak: AA

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