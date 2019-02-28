27 Şubat 2019 Haberleri

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src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/27/iki-universite-mezunu-berber-yerel-secimler-icin_11785959_74_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İki Üniversite Mezunu Berber, 25 Yıldır Yaşadığı Mahallede Muhtar Adayı Oldu</span> </a></li><li><a href='/otomotiv-devi-ford-binlerce-calisanini-isten-11785926-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/27/otomotiv-devi-binlerce-kisiyi-isten-cikarmaya_11785926_8_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor</span> </a></li><li><a href='/dha-istanbul-ek-bilgilerle-cop-konteynerindeki-11785888-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/27/kadikoy-de-vahsetinin-sirri-cozuldu-cani-yegen_11785888_2_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! 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