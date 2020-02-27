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27 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

27 Şubat 2020 Perşembe günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

27.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 06:4527 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gece Haberleri

01:15 Akıl Çemberi

01:15 Tarafsız Bölge

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

07:48 Afiş

08:00 Güne Merhaba

09:00 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

15:35 Her Şeyden Önce

16:00 Günlük

17:00 Günlük

17:30 Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

20:45 Tarafsız Bölge

20:45 Gece Görüşü

21:00 Gece Görüşü


Cnn Türk, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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