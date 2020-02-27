27 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
00:45 Deccal 2
01:45 Sihirbazlar Çetesi 2
02:30 Sevdim Seni Bir Kere
03:10 Hayalimdeki Gelinlik
05:30 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Jet Sosyete
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Dizi
23:30 Regaip Kandili