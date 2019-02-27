27 Şubat Çarşamba Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI <br><br>14.00 Hatayspor - Galatasaray<br><br>20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı lacivertlilerde Çaykur Rizespor maçının çalışmaları sürecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>18.00 Siyah beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek. <br><br>BOKS FEDERASYONU SEÇİMİ<br><br>10.00 Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Şubat (Perşembe) tarihinde saat 10.00'da yapılacak.<br><br>(Başkent Öğretmenevi)<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>23.00 Real Madrid (1) - (1) Barcelona (İspanya Kral Kupası Yarı Finali)<br><br>BASKETBOL<br><br>Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali (Şanlıurfa) <br><br>13.00 Botaş - OGM Ormanspor<br><br>15.15 Çukurova Basketbol - Beşiktaş<br><br>17.30 Hatay BŞB - Mersin BŞB<br><br>19.45 Fenerbahçe - Galatasaray<br><br>VOLEYBOL<br><br>Erkekler Şampiyonlar Ligi<br><br>19.00 Zenit Kazan - Halkbank<br><br>22.30 Sir Colussi Sicoma Perugia - Arkas Spor<br><br>Kadınlar Challenge Cup<br><br>20.00 Gen-ı Volley Nova Gorica - Aydın B.Şehir Bld.