27 Şubat 2019, 09:23
»»

27 Şubat Çarşamba Dha Spor Gündemi

27 Şubat Çarşamba Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 14.00 Hatayspor - Galatasaray20.00 Göztepe - Evkur Yeni MalatyasporFENERBAHÇESarı lacivertlilerde Çaykur Rizespor maçının çalışmaları sürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 

14.00 Hatayspor - Galatasaray

20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Çaykur Rizespor maçının çalışmaları sürecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek. 

BOKS FEDERASYONU SEÇİMİ

10.00 Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Şubat (Perşembe) tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

(Başkent Öğretmenevi)

AVRUPA'DAN FUTBOL

23.00 Real Madrid (1) - (1) Barcelona (İspanya Kral Kupası Yarı Finali)

BASKETBOL

Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali (Şanlıurfa

13.00 Botaş - OGM Ormanspor

15.15 Çukurova Basketbol - Beşiktaş

17.30 Hatay BŞB - Mersin BŞB

19.45 Fenerbahçe - Galatasaray

VOLEYBOL

Erkekler Şampiyonlar Ligi

19.00 Zenit Kazan - Halkbank

22.30 Sir Colussi Sicoma Perugia - Arkas Spor

Kadınlar Challenge Cup

20.00 Gen-ı Volley Nova Gorica - Aydın B.Şehir Bld. Evkur, Hatayspor, Türkiye Kupası, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR