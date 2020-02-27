27 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

SPORTING CP
20.55 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP'yi ağırlayacak.
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
16.00 Takım özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.
17.00 Beşiktaş
kafilesinin kentte karşılanması.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
PFDK VE TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Keçiörengücü - İstanbulspor
16.30 Boluspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Bursaspor - Altay
ATLETİZM
Diyarbakır'da düzenlenecek Sur Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirilecek.
BASKETBOL
THY EuroLeague
22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes
ING Basketbol Süper Ligi
18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
20.15 Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
15.00 Beşiktaş - Atlasglobal Yeşilyurt
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 32 TURU RÖVANŞ MAÇLARI
20.55 Gent (Belçika) - Roma (İtalya) (0-1)
20.55 Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya) (1-2)
20.55 LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda) (1-1)
20.55 Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (3-0)
20.55 Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-2)
20.55 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-3)
20.55 Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere) (0-4)
23.00 Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-4)
23.00 Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-0)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) (1-1)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-0)
23.00 Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya) (1-1)
23.00 Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (1-1)
23.00 Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya) (0-2)