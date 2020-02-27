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27 şubat yaşama saygı günü

3 Aralık 2008 yılında kaybettiğimiz müzisyen Serhan Şeşen'in doğum günü olan 27 Şubat'ı ailesi ve Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği 'Yaşama Saygı Günü' olarak kutluyor.

27.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:2627 şubat yaşama saygı günü

Son zamanlarda kadına şiddet, çocuklara cinsel taciz, hayvanlara kötü muamele, çevreye ve doğaya duyarsızlık olarak özetlenebilecek ve direkt yaşama saygısızlık olarak nitelendirilebilecek kişisel ve toplumsal bozulmaya dikkat çekmek için böyle bir güne karar verdiklerini açıklayan dernek Başkanı Burhan Şeşen, 27 Şubat'ın Türkiye ve dünyada eş zamanlı 'Yaşama Saygı Günü' olarak kutlanması için hem siyasi iradeden, hem sanatçılardan hem de kamuoyundan destek beklediklerini söyledi.

Bunun için de ilk aşamada 27 Şubat'ta tüm sosyal medya kullanıcılarının gönderilerinin altına #27şubatyaşamasaygıgünü eklentisini koymalarını rica etti.


Burhan Şeşen, Magazin

Kaynak: Bültenler

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