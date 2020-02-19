27 takım, Sualtı Hokeyi Federasyon kupası için İstanbul'da mücadele edecek

Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmeleri, İstanbul Beylikdüzü'nde yarın başlıyor.

20-23 Şubat tarihleri arasında Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek TSSF Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmelerinin açılış töreni cuma günü saat 14:45'te yapılacak. 17 erkek, 10 kadın takım kupanın sahibi olmak için 4 gün boyunca sualtında nefes kesen maçlar yapacak. Takım oyuncularının gösterdikleri performans, yarışmalar sonrasında Sualtı Hokeyi Milli Takım kadrosunu da belirleyecek. 2 yıl önceki son dünya şampiyonasında erkeklerde 3.olan Türkiye, bu yıl 27 Temmuz-2 Ağustos'ta Avustralya'da düzenlenecek Sualtı Hokeyi Elit Dünya Şampiyonası'nın da iddialı takımları arasında gösteriliyor. Federasyon Kupası'nın kapanış ve ödül töreni pazar günü saat 14:00'da gerçekleştirilecek.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki bu yarışma, milli takımımızın belkemiğini oluşturacak kadroyu ortaya çıkaracak. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Bu organizasyonumuza destek veren başta Spor Genel Müdürlüğü'müz olmak üzere İstanbul ve Beylikdüzü Gençlik ve Spor müdürlüklerine, Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.