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27 Temmuz 2019 Haberleri

27 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.

28.07.2019 00:18 27 Temmuz 2019 Haberleri

merih demiral, Haluk Levent, Mesut Özil, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18   27 Temmuz 2019 Haberleri
23:52   Kadıköy Adalar İskelesinde atlar için bisikletli eylem
22:24   Hayvanseverler '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişmesini istiyor
22:10   Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti
21:21   Gümüşhane'de köylüler ile jandarma arasında yaşanan yayla yolu gerginliğinin ardından
21:16   Kazım Baykal mezarı başında anıldı
20:50   Kurbanlıklar İstanbul'da görücüye çıktı