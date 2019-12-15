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27 yaşındaki İranlı kadın uyuşturucu madde ile yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 27 yaşındaki İran uyruklu kadın, çay paketinin içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

15.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:4227 yaşındaki İranlı kadın uyuşturucu madde ile yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 27 yaşındaki uyruklu kadın, çay paketinin içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan İran uyruklu bir kadının 'ye yüklü miktarda uluşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda İran uyruklu kadının kimlik bilgileri ve hangi otobüs ile Kayseri'ye geleceği belirlendi.

Yolcu otobüsünü Kayseri girişinde durduran polis ekipleri, 27 yaşındaki N.M. isimli İran uyruklu kadının bagajında arama yaptı. Yapılan aramalarda çay paketinin içine gizlenmiş vaziyette 513 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan kadın hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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