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27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti

Avustralya asıllı 27 yaşındaki oyuncu Harry Hains'in annesi, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

10.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:53

American Horror Story dizisinin ünlü oyuncusu Harry Hains, 27 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun annesi, bir süredir psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmekte olan oğlunun ölümünü doğruladı.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ DUYURDU

Harry Hains'in kendisi gibi oyuncu olan annesi Jane Badler, acı haberi 'dan duyurdu. Neighbours dizisinde rol alan Jane Badler, "Benim güzel oğlum 7 Ocak'ta hayatını kaybetti. Henüz 27 yaşında ve dünya ayaklarının altındaydı. Maalesef uzun süre psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Seni çok özleyeceğim Harry. Hayatımın en günü..." açıklamasında bulundu.

PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hains'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, cenazesinin Pazar günü Los Angeles'ta yapılacağı belirtildi. 'nın Melbourne kentinde dünyaya gelen Hains, kariyerine Londra'da modellik yaparak başladı. ABD'ye taşındıktan sonra oyunculuğa yönelen Hains, American Horror Story, The OA gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol almıştı.

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27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti

Avustralya, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
AVNİ:KOVA VURMAKTAN CİĞERİM SOLDU
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RİMELLİ ERKEK:Ayyyyy bebek gibi çocukmuş walla. Yazık olmuş : ((
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KEBAPÇI SELO:HOŞÇAKAL GÜZEL İNSAN SİVAS SENİN GİBİ BİR YİĞİDO''YU ZOR BULUR.
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AVNİ (TRİLEÇEYE CEVAP):AMAN AMAN NERELERE DÜŞTÜN
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TRİLEÇE:avni çok yanaşma kirliye sanada bi güzellik yapabilir haberin yok galiba olaylardan:)))
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AVNİ:KİRLİ AHMET USTAYA SELAM
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ELLİSEKİZ:bize ne elin gavurundan.
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