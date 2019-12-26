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27 yaşındaki Rus piyanist kiraladığı dairede gaz sızıntısından hayatını kaybetti

27 yaşındaki Rus piyanist Elina Valiyeva, erkek arkadaşı ile tatil yaptığı Budapeşte'de kaldığı kiralık dairenin banyosunda gaz sızmasından dolayı zehirlenip hayatını kaybetti.

26.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:17

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Rus piyanist Elina Valiyeva, kiraladığı dairede gaz sızıntısından dolayı hayatını kaybetti. Elina'nın cesedi ismi açıklanmayan erkek arkadaşı tarafından bulundu. Gazdan etkilenen erkek arkadaşı da hastanede tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖLÜMÜNE SIZAN GİZLİ GAZIN SEBEP OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Ölümü soruşturan polis, piyanistin ölümüne banyoda sızan gizli gazın sebep olduğu ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

HOCASI ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Hayatını kaybeden piyanistin hocası, facebook hesabından yaptığı açıklamada Elina'nın çok başarılı bir öğrencilik geçirdiğini kariyeri yükselmeye başladığı sırada böyle bir şeyin meydana gelmesi kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Elina, Mart 2020 tarihinde Japonya'da konser vermeyi planlıyordu.

BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Moskova Çaykovskiy Devlet Konservatuarı mezunu olan Valiyeva, Rusya Kültür Bakanlığı, Belarus Devlet Başkanlığı, Rusya Kültür Fonu ve 'Yeni İsimler' Uluslararası Yardım Fonu'nun Uluslararası Yardım Programı, 'Yetenekli Çocuklar' Fonu burslarının sahibiydi.

27 yaşındaki Rus piyanist kiraladığı dairede gaz sızıntısından hayatını kaybetti

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