27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yangın merdiveninden kaçarken yakalandı Adana
'da 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü evine yapılan baskında polisten kaçamadı
ADANA - Adana'da 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan
ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hırsızlık, yan kesicilik ve mala zarar verme gibi 12 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Tolga G.'nin teslim olmadığını belirledi. Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şahsın evine baskın yaptı. Polis
hükümlüyü apartmanın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezavine götürüldü.
Adana
14 Kasım 2018 Çarşamba 08:58