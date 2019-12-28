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27 yıl hapisle aranan şüpheli çarşıda gezerken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 5 ayrı suçtan 27 yıl hapisle aranan ve marketten hırsızlığa teşebbüs eden Adem B., çarşıda gezerken polis tarafından yakalandı.

28.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:28 27 yıl hapisle aranan şüpheli çarşıda gezerken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde, 5 ayrı suçtan 27 yıl hapisle aranan ve marketten hırsızlığa teşebbüs eden Adem B., çarşıda gezerken polis tarafından yakalandı.

İlçe merkezinde geçen çarşamba günü meydan gelen olayda bir kişi hırsızlık yapmak için 2 ayrı süper markete girmek istedi ancak alarmların çalması sonucu kaçmak zorunda kaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Andırın İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüphelinin Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce gasp, yaralama gibi 5 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezasıyla aranan Adem B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine Adem B.'nin yakalanması için polis ve jandarma ilçe genelinde çalışma başlattı. Çalışma sonunda Adem B., çarşıda gezerken yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Adem B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Andırın, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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