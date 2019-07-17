17.07.2019 11:14
Haberler» Güncel» Haber

27 yıl sonra Malkara'ya ilk kez kadın savcı atandı

27 yıl sonra Malkara

1992 yılından sonra Malkara ilçesine ilk kez atanan kadın Cumhuriyet Savcısı Nilay Yılmaz, görevine başladı.

1992 yılından sonra Malkara ilçesine ilk kez atanan kadın Cumhuriyet Savcısı Nilay Yılmaz, görevine başladı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Nilay Yılmaz, Adalet Bakanlığının kurasıyla ilk görev yeri Malkara ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Nilay Yılmaz, 27 yıl sonra Malkara'ya ilk atanan kadın savcı oldu.

Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini ifade eden Malkara'nın genç kadın savcısı Nilay Yılmaz, sporu sevdiğini ve gönül verdiği Galatasaray'ın maçlarını yakından takip ettiğini söyledi.

Malkara'ya atanmaktan memnun olduğunu dile getiren savcı Nilay Yılmaz, "Buraya severek geldim ve gayet memnunum. İnsanını ve coğrafya yapısını iyi biliyorum" ifadelerini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcısı, Nilay Yılmaz, Malkara, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:51   Uzuncaburç kazıları Mersin Üniversitesi tarafından yürütülecek
13:51   Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 18 yaralı
13:50   İşçilerden anlamlı ziyaret
13:50   Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntüler
13:49   Taş ve Bağ'dan istişare toplantıları
13:49   "Yabancı para birimi yatırım aracı olmaktan çıkmalı" (2)
13:48   Ankara Büyükşehir Belediyesinden stratejik plan toplantısı