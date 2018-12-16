Dondurucu Soğuğa Aldırış Etmeden Buz Tutan Gölde Yüzdüler

Rize'de bu yıl 5.'si düzenlenen Kaçkar Kış Yüzme Şenliği'nde katılımcılar, dondurucu soğuğa rağmen 2750 rakımlı gölde yüzdüler. Etkinliğin kış turizmine dikkat çekmek için yapıldığı ifade edilirken bu yıl yaklaşık 40 kişi suya girmeye cesaret etti.

OVİT BUZUL GÖLÜNDE SIRA DIŞI ETKİNLİK

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Buzul Gölü'nde bugün sıra dışı bir etkinlik düzenlendi. Rizeli dağcı Hasan Önder tarafından 5.'si düzenlenen Kaçkar Kış Yüzme Şenliği'ne İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı ve yaklaşık 400 doğasever katıldı.

GÖLDEKİ BUZLARI AĞAÇ MOTORUYLA KESTİLER

Etkinliğe il merkezinden ve komşu illerden de katılım oldu. Ovit Dağı'nda buluşan dağcılar, karayolundan etkinlik alanına yaklaşık 1 saatte yürüdü. Etkinlik alanındaki göl buz tuttuğu için ağaç motoruyla buzlar kesildi. Gölün kenarındaki 20 santimetrelik buzlar kesilirken, 3 metrelik derinlikte yaklaşık 90 santime ulaşan buzlar ise kesilemedi.

GÖLDEN ÇIKARKEN TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Göle giren katılımcılar çıktıklarında ise çay içerek ısındı. İki ayağı da olmayan Mustafa Beyaz, gölden çıkarken Türk bayrağı açtı.

40 KİŞİ SOĞUK SUYA GİRDİ

Hasan Önder, etkinliği kış turizmine dikkat çekmek için yaptıklarını ifade ederek, "Sıra dışı etkinliği sıra dışı insanlar yapar. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 40 kişi suya girmeye cesaret etti. Gerçekten çok farklı bir çalışmanın beşincisini yapmayı başardık" dedi.

"KORKTUM, İNSANIN YÜZÜ BİRAZ YANIYOR"

Etkinlik için İstanbul'dan geldiğini ifade eden Kübra Yılmaz ise, "Uzun zamandır planlamıştım. Yapamayacağım diye korktum ve bir heyecan oldu. Girince su soğuk değildi ama çıkınca üşüdüm. İnsanın yüzü biraz yanıyor. Her sağlıklı insanın bir kez denemesi gerekiyor" diye konuştu.