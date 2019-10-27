28 Ekim- 3 Kasım haftalık burç yorumları

28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

KOÇ :

Ortaklı işler ve evlilik konuları haftanın ana teması. Bazı ilişkiler ani bir krizle sonlanabilir. Fevri çıkışlar yapmadan, doğru diyalogla sorun aşılabilir. Çalışma hayatında ise; emeklerin karşılığını alma ihtimali yüksek. Yanılma, aldanma, hırsızlık gibi olaylara dikkat etmenizde fayda var.

BOĞA :

Günlük rutinlerle veya sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Böbrek veya üreme organlarıyla alakalı bir rahatsızlık ortaya çıkabilir. İşten ayrılma veya sorun yaşama ihtimali yüksek. Evliler, eşlerinin aile büyükleriyle problem yaşayabilirler. Ek gelir, kredi, miras gibi konularda şans yanınızda.

İKİZLER :

Çocuk veya aşk konularında kadersel temalı gelişmeler söz konusu olabilir. Sevgilinizden gelen maddi destekle sorunlarınızı çözebilirsiniz. İş değiştirme ihtimalinin yüksek olduğu bir hafta. Yeni iş size daha iyi gelebilir. Eşinizin desteğiyle maddi anlamda rahatlayabilirsiniz.

YENGEÇ :

Aşk ve çocuk konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyer veya konumla ilgili bazı zorlayıcı olaylar çıksa da; dekorasyon, moda, sahne sektörlerinde çalışanlar için istedikleri konuma gelme şansı yüksek. Eşiniz veya ortak iş yaptığınız kişilerle problem yaşama ihtimaline dikkat.

ASLAN :

Aile, ev, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani gelişmeler canınızı sıkabilir. Aile ile çıkılacak bir yolculukta kaza riskine dikkat. Özellikle baş bölgenizi koruyun. Haftanın ikinci yarısında, partnerinizden alacağınız maddi destekle ödemelerinizi yapıp rahatlayabilirsiniz.

BAŞAK :

Hafta başında kardeşlerle, hafta ortasından itibaren maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Yakın gördüğünüz ve ortak iş yapmayı düşündüğünüz insanlara, maddi konularda çok fazla güvenmemeniz gereken bir hafta. Zorlanacağınız sorumlulukları alırsanız, istediğiniz zirveye ulaşabilirsiniz.

TERAZİ :

Maddi konularda umulmadık sorunlar yaşayabilirsiniz. Hiç yoktan ekstra bir masraf çıkabilir. Bir süredir devam eden aile, ev, gayrimenkul konularındaki problem eşiniz ve özveriniz sayesinde çözülebilir. Çarşamba gününden itibaren kendinizle daha çok ilgilenmek isteyebilirsiniz.

AKREP :

Bu hafta burcunuzda gerçekleşecek yeniay etkisiyle; sorumluluk aldığınız konularda bazı fırsatlar elde edebilirsiniz. Ani bir sağlık veya günlük hayat sorunu yaşayabilirsiniz. Eşinizin arkadaşlarının desteğiyle ve kendi özverinizle, evlilikteki problemleri kalıcı şekilde çözebilirsiniz.

YAY :

Kalabalık ortamlarda bulunabilir, sosyal yardımlar konusunda çalışabilirsiniz. Ortak iş yaptığınız kişilerden alacağınız maddi destekle rahatlayabilirsiniz. Kardeş ve yakın arkadaşlarınızın yönlendirmesiyle yanılma riskine dikkat. Haftanın ikinci yarısında aile içi uyumu yakalayabilirsiniz.

OĞLAK :

Hafta başında kariyer, hafta ortasından itibaren ise yolculuk, eğitim, hukuki konular öne çıkabilir. İş ile ev arasında krizli durumlar gelişebilir. Eşinizden veya sevdiğinizden destek alarak, moral bulabilirsiniz. Bazı oğlaklar, yeniayla birlikte, hayallerindeki maddi imkanlara kavuşabilirler.

KOVA :

Yolculuk, yurt dışı, hukuk, eğitim gibi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Yanılma riskinizin yüksek olduğu bir hafta. Bu nedenle; başkalarının ne dediğine değil, arkaplanda ne düşündüğüne odaklanmakta fayda var. Hafta sonuna doğru; kredi, ödeme, miras konularıyla meşgul olabilirsiniz.

BALIK :

Haftaya ödemelerle başlayabilirsiniz. Eşiniz veya ortak çalışma arkadaşlarınız tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz. Maddi konularda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile veya çocuğunuzla ilgili bazı kadersel olaylar söz konusu. Bu sizi fiziksel olarak yorsa da, nihai sonuç yararınıza olabilir.