28 Ağustos 2019 Haberleri

Ahmet Türk'ten Bakan Soylu'ya çağrı: Harcanan paraların belgelerini birlikte inceleyelim Yaşam ve Adalet Partisi'nin isim hakkını alan kişi belli oldu Davutoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması: Yeni bir hali yeni bir yol olarak bağlamak lazım ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye F-35 programına dönmek için S-400'lerden vazgeçmeli Ahmet Davutoğlu 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözlerine açıklık getirdi Sınırın sıfır noktasına ikinci devriye için helikopter konuşlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la İdlib konusunu telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Alamazsak yeni alternatifler ararız Memurların maaş zammı belli oldu İmamoğlu'ndan ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs 24 saat sürecek Ali Babacan'dan sonra Sadullah Ergin de AK Parti'den istifa etti Monaco, Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo transferi için devreye girdi Eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı Beşiktaş, Aboubakar için Porto'ya teklifte bulundu 3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye Real Zaragoza'dan bomba etkisi yaratacak Arda Turan hamlesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hafriyat soruşturması: Kamu milyonlarca lira zarara uğradı Hükümet istedi, Kraliçe onayladı: İngiltere'de Parlamento askıya alınacak, muhalefet 'Britanya usulü darbe' diyor Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor Attığı golü tribündeki eşini öperek kutlamıştı, hakem golü iptal edince yıkıldı Aydın'da kaza yapan servis otobüsü alev alev yandı: 44 yaralı Emine Bulut cinayetini hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, kadınlara KADES uygulamasını indirmelerini önerdi Bartın Sağlık Müdürlüğü, hasta kayıt bilgisayarında alışveriş sitelerine giren görevli hakkında soruşturma başlattı Fenerbahçe'den ayrılan Samed ve Abdurrahman Hatayspor'a imza attı Travis Scott'ın, kız arkadaşı Kylie Jenner'a yaptığı hareket galaya damga vurdu Fenerbahçe'de Ersun Yanal devrimi! Türkiye'de ilk kez yapıldı Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Steve Jobs ölmedi mi? Rusya'dan Türkiye'nin milli savaş uçağı TF-X'e yakın ilgi: Destek vermeye hazırız Galatasaraylı eski futbolcuya hapis cezası verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti İşten çıkarılanlar İBB önünde İmamoğlu'na seslendi: Okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin Marmaris açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a Allahyar'ı önerdi Mustafa Ceceli, Sezen Aksu'nun babasının cenazesinde ezan okudu Beşiktaş'ta Caner şoku! Rizespor maçında yok İrem Derici'yi rahatsız eden hayranı hakkında 3 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı Hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler, Erdoğan çiftinin aşkının mimarıymış! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey iki yeni atama Vefat eden Selahattin Özdemir'e Aramızda Sıra Dağlar şarkısıyla veda edildi Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif