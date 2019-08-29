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28 Ağustos 2019 Haberleri

28 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

29.08.2019 00:18 28 Ağustos 2019 Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Genel

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00:18   28 Ağustos 2019 Haberleri
23:34   Bakan Koca: "Türkiye ve Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar"
23:28   Erzincan'da yamaç paraşütü keyfi
23:26   FETÖ'nün kriptoları ankesörlü telefonlara olan ilgiyi bitirdi
23:14   Vali Memiş, tulum eşliğinde köylülerle horon oynadı
22:57   Sivas'ta 55 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu
22:54   ASO Başkanı Özdebir: "Kadına yönelik tüm saldırıları şiddetle kınıyorum"