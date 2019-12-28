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28 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Aralık 2019 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

28.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 06:45 28 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Sonu

02:30 Maç Saati

03:30 Maç Saati

04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

05:15 Özel Röportaj

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

14:35 Maç Başlıyor

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

16:00 Dünden Bugüne

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

17:30 Trabzonspor - İM Kayserispor

18:00 Futbolun Şehirleri

18:15 Devre Arası

18:30 Trabzonspor - İM Kayserispor

19:30 Maç Önü

20:00 Devre Arası

20:00 Galatasaray - Antalyaspor

21:00 Galatasaray - Antalyaspor

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:45 Maç Sonu


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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