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28 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

28 Aralık 2019 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

28.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 06:45 28 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 İlk Buluşma

01:30 Temizlik Benim İşim

02:30 Temizlik Benim İşim

03:15 Zuhal Topal’la Sofrada

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 Kadın

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Yaparsın Aşkım

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım


Zuhal Topal, Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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