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28 Aralık 2019 Haberleri

28 Aralık 2019 Manşet Haberleri.

29.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:18 28 Aralık 2019 Haberleri

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21:37   İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Haberler
21:02   Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
20:50   İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Haberler
19:56   AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
29.12.2019 01:14:55